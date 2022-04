Oroscopo domani Paolo Fox, 29 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox venerdì 29 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 29 aprile: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Legge il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà ancora nel tuo segno. Sarai sempre pieno di forza ed energia, ormai consapevole dell’imminente rinascita. Stai per cominciare un periodo particolarmente stimolante. Non sciupare tutto nelle prossime ore andando su tutte le furie, Mantieni calma e sangue freddo, anche se qualcuno ti farà arrabbiare parecchio.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani sarai alle prese con la ricostruzione di una maggiore stabilità, anche affettiva. Anche se tu non devi rendere conto a nessuno, negli ultimi tempi hai avuto a che fare con persone che hanno parlato male di te, hanno detto cose ingiuste. In amore cresce il desiderio di ufficializzare i sentimenti, renderli più solidi. Belle notizie in arrivo.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani la Luna sarà ancora in aspetto favorevole. Ti aiuterà a riprendere quota, ma non del tutto. Per farlo, dovrai aspettare il mese di maggio. Nel frattempo, stai scalpitando, proprio come il Sagittario, e vorresti ottenere tutto e subito. Sii paziente se avrai a che fare ancora con dei ritardi. In amore, se stai vivendo screzi e incomprensioni con il partner, non prendere decisioni. Rimanda un’eventuale scelta alla seconda metà di maggio.

Oroscopo domani: Cancro

Domani la Luna ancora contraria ti indurrà a riflettere più che agire. In ogni caso con Giove e Venere in ottima posizione i sentimenti avranno un grande slancio, sia che tu abbia un legame stabile, sia che tu preferisca una storia part-time. Se, invece, la coppia sta vivendo una crisi profonda, sarebbe il caso di correre ai ripari adesso. Nel lavoro dovresti evitare di fare troppo il pretenzioso.