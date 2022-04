Oroscopo Paolo Fox domani, 29 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 29 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 29 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti spazientirti non poco, perché non stai vedendo le prospettive di un futuro migliore. Eppure sta per cominciare un bellissimo periodo: devi solo avere fiducia. Molto presto la tua vita cambierà! In amore sono tanti i Sagittario in difficoltà, che dovranno scegliere tra due relazioni.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani sarai ancora profondamente affaticato. Cerca solo di non riversare questa tensione in amore e, soprattutto, di non chiuderti in te stesso. Così facendo, rischieresti di far allarmare inutilmente le persone accanto a te. Cerca di mantenere la calma, anche di fronte a scelte importanti ed evita di fare passi troppo azzardati.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani ritroverai un bell’ottimismo e la voglia di stravolgere la tua esistenza. Potrebbe capitare che fremi dal desiderio di cambiare vita, ma non sai da dove cominciare. L’importante sarà scendere a patti con la realtà, lavorare su progetti reali e concreti, non campati in aria.

Oroscopo domani: Pesci

Domani sarà un’altra giornata in cui potrai fare scelte importanti, avrai buone intuizioni da seguire. Ciò che conta sarà non fare il passo più lungo della gamba. Meglio avere ancora un po’ di prudenza dal punto di vista pratico ed economico. Le coppie che si amano potranno fare progetti ambiziosi per il futuro: le stelle saranno dalla loro parte.