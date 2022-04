Bitcoin è un sistema finanziario distribuito, rilasciato nel 2009 da un programmatore, sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto.

Milioni di persone in tutto il pianeta accedono alla valuta digitale. Investire in questa moneta virtuale è semplice e guadagnare con bitcoin significa acquistarli a un prezzo e rivenderli quando il loro prezzo è più alto. Per poter acquistare questa cryptovaluta è necessario un portafoglio e bisogna iscriversi in vari siti che scambiano varie criptovalute con denaro.

Questa moneta non ha dietro una banca centrale che distribuisce la moneta ma si basa su un network di nodi che la gestiscono e sull’uso di una buona crittografia per validare e rendere sicure le transazioni.

Ovviamente non è l’unica criptovaluta, infatti esistono anche altre monete virtuali che funzionano quasi allo stesso modo tra cui troviamo bitcoin cash, ripple, litecoin, dash, monero.

Se hai acquistato Bitcoin sei ricco: ecco quanto vale. “Pazzesco”

Se a gennaio 2010 avessi acquistato 100€ di bitcoin e venduto a novembre 2013, il valore sarebbe stato di 120.000.000€. Nel 2021 bitcoin è riuscito a infrangere la barriera dei 60.000 dollari statunitensi. Questa moneta è molto volatile, infatti per esempio, possiamo dire che è passato dal valere nulla a quasi 20.000 dollari americani e va sempre ad aumentare.

Da chi è determinato il suo valore

Il valore di questa criptovaluta è determinato dagli utenti che vogliono partecipare al processo di acquisto e vendita, in sostanza i suoi utenti. Il trading di bitcoin ti consente di distribuirlo e trarne profitto. I minatori propongono un prezzo del bitcoin al acquirente. Se l’altra parte è disposta ad accettarlo allora la transazione è fatta. Questo avviene su piattaforma online chiamate piattaforme di trading di Bitcoin. Ovviamente il prezzo è influenzato anche da eventi interni o esterni che possono essere sia positivi che negativi. Ad esempio anche la guerra tra Russia e Ucraina ha influenzato molto le criptovaluta.