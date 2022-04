Essere permalosi è sintolo di “offesa facile”, sensibilità ma anche di un grado di “acidità”, a tratti. E’ realmente difficile cosa renda una persona permalosa rispetto a qualcun altra che invece manifesta una sorta di indifferenza generale anche alle offese. Per quanto riguarda le donne il discorso è ancora più ampio e diversificato ma è indubbio che molte rappresentanti femminili risultino mediamente più permalose di altre. Lo zodiaco può “venire in aiuto” nella comprensione specifica di questi caratteri. Quali sono le donne più permalose in assoluto, prendendo in considerazione tutti i segni?

Attenzione alle donne più permalose: ecco cosa dice lo zodiaco

Cancro

Fin dalla tenera età la donna Cancro comprende che “dare l’impressione di essere forte” a volte conta più di esserlo realmente. Anche se questo ragionamento ha un fondo di verità, basta poco per far arrabbiare oppure offendere le Cancro, anche senza volerlo: basta mettere in dubbio queste certezze ed ecco che va in crisi.

Scorpione

Non ha aspettative altissime nei confronti degli altri eppure viene delusa complessivamente da tutto. E’ una donna profondamente umanista e pur conoscendo a fondo l’animo umano, ha l’offesa facile, pur comprendendo l’ironia e il sarcasmo. Se qualcuno mina la loro autorità, ecco che reagiscono in modo molto istintivo e apparentemente eccessivo.

Pesci

La permalosa ma che non lo fa capire. E’ sicuramente quella più “chiusa” in se stessa, la donna che preferisce non controbattere ad un’offesa non perchè non ne sia in grado quanto per evitare di “gettare benzina sul fuoco”. Almeno idealmente ciò la porta a “evitare” i conflitti ma spesso è un’arma a doppio taglio.