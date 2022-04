Per chi sta andando nel Regno Unito o per le aziende che vogliono espandere i propri rapporti commerciali è molto utile sapere quanto vale una sterlina . Il nome “sterlina” deriva dall’espressione pound of sterling silver, che indica una quantità pari a una libbra di argento particolarmente puro.

Le banconote in sterline sono suddivise in quattro tagli: 5 £, 10 £, 20 £ e 50 £. Il Regno Unito non ha mai aderito all’euro e il 31 gennaio 2020 ha anche lasciato l’Unione Europea.

Le sterline sono la moneta del Regno Unito e come tutte le valute nazionali ha un andamento e un valore che cambia di giorno in giorno. Quindi è impossibile calcolare un valore fisso.

L’euro è la valuta ufficiale dei paesi della zona euro e quella unica attualmente adottata da 19 dei 27 Stati membri dell’Unione aderenti all’Unione economica e monetaria dell’Unione europea ossia Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. L’euro si è diffuso ufficialmente il 1º gennaio 2002 nei primi dodici Paesi che l’adottarono. Mentre la Lituania e la Lettonia sono stati gli ultimi ad adottare questa moneta il 1º gennaio 2015 e il 1º gennaio 2014.



L’euro è amministrato dalla Banca centrale europea(BCE), con sede a Francoforte sul Meno e dal Sistema europeo delle banche centrali.

Cambio euro-sterlina è favorevole? Ecco la risposta. “Attenzione”

Oggi il cambio di un euro-sterlina ad oggi è pari a 1,19 cent di euro. Questo vuol dire che cambiando una sterlina riceveremo in cambio 1,19 euro. Quindi possiamo dire che il cambio è sfavorevole. Infatti, vedendo l’andamento della coppia in questo momento, l’euro ha un valore inferiore a quello della sterlina, quindi facendo il cambio andremo a guadagnare su ogni sterlina circa 19 centesimi di euro. La sterlina vale 0,84 centesimi. Quindi con 0,84 sterline possiamo avere un euro mentre per avere una sterlina abbiamo bisogno di corrispondere 1,19 euro.