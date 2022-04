La capacità di accettare i propri difetti ed i propri errori è sintomo di intelligenza, sopratutto quando ciò riesce ad essere portato avanti senza reali problemi: gli autoironici sono solitamente persone dall’0ttimo senso dell’umorismo ma anche mediamente sarcastiche e ironiche. Come tutti i tratti del genere, sono considerabili “positivi” sopratutto quando si evidenziano nei momenti giusti e non solo per auto assolversi dalle colpe. Lo zodiaco può aiutarci ad indentificare questi profili caratteriali attraverso i segni. Quali sono gli autoironici dello zodiaco?

I segni più autoironici dello zodiaco, c’è anche il tuo?

Gemelli

Incostanti nell’umore ma sempre pronti a ridere di loro stessi: il segno Gemelli è dotato di una forte carica ironica e molto spesso prende lui stesso ad esempio in quanto comprende la propria natura di figura sensibile. Solitamente a volte “esagera un po’”, dipingendosi come quasi un inetto a tratti, ma rende l’idea ed è in grado di stemperare la tensione.

Sagittario

Defilirli giullari sarebbe troppo ma sono indubbiamente dei segni scherzosi ai massimi livelli. Essendo dotati di una vena umoristica che comprende anche il black humor, non si fanno problemi a narrare le proprie vicende lavorative, sentimentali e familiari con grande autoironia, volutamente “esagerando”. Questas strategia li porta ad apparire più “umani” rispetto a tanti altri.

Capircorno

Leggermente tendenti al vittimismo, anche se è una sorta di “maschera” quella che indossano. In realtà conoscono bene i loro punti di forza ma anche e sopratutto i loro difetti: l’insicurezza è uno di questi ma che opportunamente gestita proprio scherzandoci su, riesce anche ad essere empatizzato.