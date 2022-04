Anche durante le vacanze, le piante dovrebbero essere innaffiate. Spesso chiediamo ad un parente o ad un amico di prendersele cura mentre siamo via.

Oggi però, vi sveliamo alcuni metodi per innaffiare le piante quando si va in vacanza.

Se le piante sono in vaso, è meglio spostarle in un posto con meno sole, più all’ombra. Inoltre, si può mettere una bacinella vicino al vaso cosi evaporando creerà un microclima umido, bagnare per bene il terriccio prima di partire. Le piante comunque non devono stare al buio.

Prodotti per innaffiare le piante quando si va in vacanza: ecco i migliori

Bottiglie rovesciate

Per innaffiare le piante in vacanza si possono utilizzare delle bottiglie rovesciate. Si può utilizzare una bottiglia riempita d’acqua e fissarla con l’estremità al terreno. Sul tappo fare un foro con una spilla o comprare un un gocciolatore con innesto per bottiglie di plastica.

Bottiglie interrate

Se le piante sono interrate, si può usare una bottiglia interrata. Basterà fare due piccoli fori sul fondo di ogni bottiglia che non devono essere ne troppo grandi ne troppo da essere ostruiti dal terreno. Bisogna lasciare il tappo così da farle svuotare più lentamente.

Sistema di irrigazione con filo o corda

Un altro metodo da utilizzare per irrigare quando non ci siamo è quella di utilizzare fili di cotone o nylon. Il filo non deve essere troppo sottile, si possono anche intrecciare tanti fili insieme.

Si deve immergere un’estremità del filo nel contenitore, e l’altra estremità interrata per 6-7 cm. I contenitori d’acqua non devono essere troppo grandi rispetto alla pianta.

Sistemi di irrigazione automatica

Esistono anche dei sistemi di irrigazione automatica che con un timer permettono di irrigare ogni volta che serve le piante, senza così farle seccare. Basta impostare il timer 1-2 volte al giorno, in base al tipo di pianta e il gioco è fatto.

Con questi metodi, le vostre piante saranno al sicuro da possibili problemi di siccità.