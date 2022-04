Non semplicemente “divertenti“: le persone con il senso dell’umorismo sviluppato non per forza facendo costantemente battute ma anche e sopratutto adattando il proprio spirito ai contesti. Chi ha il senso dell’umorismo particolarmente “acuto” riesce a farlo anche attraverso semplici gesti e attraverso la narrazione di eventi normalissimi, aggiugendovi però una sorta di enfasi e spirito particolare. E’ quasi impossibile “imparare da zero” questo particolare tratto ma allo stesso tempo è indubbio che alcune persone sono dotate di uno spiccato senso dell’umorismo praticamente dalla nascita. Quali sono, secondo lo zodiaco?

Quali sono i segni con più senso dell’umorismo? Ecco la risposta

Leone

La vita è presa quasi sempre alla leggera, anche se Leone riesce ad essere molto responsabile quando serve. Ciò che lo contraddistingue è la naturale capacità di scherzare senza essere pesante e fuori luogo in quasi ogni occasione, anche su cose realmente “basilari” e sciocche. Per questo sono compagni ed amici molto apprezzati.

Sagittario

La capacità di far caso a dei dettagli che sfuggono agli occhi della maggior parte di loro permette a Sagittario di sviluppare rapidamente un senso dell’umorismo a volte così radicato e profondo che fa chiedere agli altri “ma come fa?”. Anche se nei contesti lavorativi non è il più produttivo, in altri è assolutamente indispensabile.

Toro

Il Toro ha un senso dell’umorismo apparentemente “semplice” ma che solitamente ha un grande effetto, non necessariamente immediato ma comunque molto incidente. E’ un esperto a trovare contesti divertenti sopratutto nella vita di tutti i giorni, essendo capace di “spezzare” la routine quotidiana.