Come prendere la spirulina? Ecco la risposta dell’esperto

Come prendere la spirulina è la domanda ricorrente per chi acquista delle confezioni in pastiglie dell’alga. Il suo consumo può variare dalla necessità dell’utilizzo, ovvero dall’esigenza di raggiungere gli obiettivi che l’alga promette di ottenere. Per questo è importante capire a cosa serve la spirulina prima di acquistare un integratore di cui non si conosce il relativo effetto.

L’aspetto rassicurante e positivo della spirulina è che essendo un prodotto al 100% naturale non contiene alcuna controindicazione e può quindi essere consumata da tutti, sia da grandi che da bambini. Ovviamente è sempre meglio accertarsi con il proprio medico curante che non ci sia alcun intoppo ma in linea generale la situazione è scevra di pericoli per la salute.

Le funzionalità straordinarie dell’alga spirulina

La spirulina è un integratore alimentare che dovrebbe entrare a pieno titolo nel nostro regime alimentare. Non solo perché desidera ottenere dei risultati ma più in generale per assicurare un certo benessere al nostro organismo. Perlopiù le persone assumono la spirulina, che ricordiamo è un’alga, per le sue innate capacità di stimolare l’organismo e quindi favorire il dimagrimento.

La spirulina, infatti, funge da agente del traffico per il cibo che transita nel nostro intestino. Grazie alla sua capacità di stimolare il metabolismo fa sì che il cibo ad alto tasso glicemico non stazioni nei reparti destinati al deposito, così da non creare i fastidiosi cuscinetti di cellulite, ma che venga invece velocemente espulso.

Inoltre, la spirulina dichiara al nostro stomaco che siamo sazi e che quindi non abbiamo necessità di ingurgitare altro cibo. Favorisce il senso di sazietà ed evita i picchi glicemici così da non farci sentire affamati a metà mattina o a metà pomeriggio. In questo modo siamo sicuri di evitare l’assunzione di cibi cosiddetti confortevoli che riparano dai morsi della fame.

Ma le qualità della spirulina non terminano qui perché al suo interno contiene proteine, vitamine, minerali e amminoacidi. Tutti questi componenti concorrono al benessere psico-fisico favorendo la depurazione di fegato e intestino, previene l’invecchiamento cellulare, rafforza il sistema immunitario e dona energia e vitalità.

Come prendere la spirulina?

