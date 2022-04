I tappeti fanno parte del nostro arredamento. Un tappeto è un drappo di tessuto di lana, di seta, di cotone o altre fibre vegetali e artificiali. È prodotto in diverse grandezze, colori e disegni. È usato per coprire pavimenti, tavoli e superfici simili. Esistono diversi tipi di tappeti, in base a dove e come sono fatti.

Però i tappeti a hanno bisogno di molta cura e devono essere lavati nel modo giusto, per eliminare lo sporco e la polvere.

Come pulire i tappeti con ammoniaca? Ecco il trucco

Uno dei metodi per pulire il tappeto è l’ammoniaca, che non fa male al tessuto, alla trama e ai colori.

Togliere la polvere

Prima di tutto si deve rimuovere la polvere sia sopra che sotto. Si può utilizzare un mini aspirapolvere che è meno potente e quindi non lo rovinerà. Un altro strumento per togliere la polvere dai tappeti è la spazzola per abiti, che andrà a rimuovere anche capelli o peli.

Togliere le macchie

Prima di usare l’ammoniaca, si devono eliminare prima le macchie. Si possono togliere con il bicarbonato di sodio, che agisce direttamente sulla macchia, andandola ad eliminare dopo poche applicazioni. Oppure se non si ha il bicarbonato di sodio, si può utilizzare anche l’aceto e l’acqua. Bisogna strofinare la macchia con una spugna o un panno. Deve essere fatto con molta delicatezza molto per evitare di strappare parti di tessuto.

Usare l’ammoniaca

Dopo questi passaggi, si può cominciare ad usare l’ammoniaca. Per non rovinare il tappeto, si deve sempre diluire con l’acqua perché è molto sgrassante e disinfettante e potrebbe essere troppo forte per il tappeto.

Per applicare l’ammoniaca serve un panno umido da passare sui lati. Successivamente il tappeto deve essere asciugato me non deve essere esposto al sole.

L’ammoniaca non va usata spesso perché potrebbe deteriorare i tappeti.