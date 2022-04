E’ inevitabile che gli esseri umani diano sempre molto peso alle parole, ma in molti casi quasi sembrano dimenticarsi che devono essere accompagnati da fatti concreti. Quando i “nodi vengono al pettine” c’è inevitabilmente bisogno di concretezza e proprio in queste occasioni sono in molti a “mostrare il fianco” a discapito di altre personalità decisamnete più concrete, che non amano “mettere i cartelli” ma al contrario preferiscono rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Lo zodiaco prova ad evidenziare i segni che lo compongono: ecco quelli più concreti dell’intero contesto.

Ecco i segni zodiacali più concreti in assoluto: c’è anche il tuo?

Capricorno

Non amano programmare in modo troppo importante le loro operazioni ma nonostante ciò riescono a farsi trovare pronti in quasi ogni contesto. E’ un profilo estremamene ricettivo ma raramente parla troppo, anzi a volte non parla proprio, preferendo i fatti alle parole. Del resto un Capricorno tradizionale non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno.

Vergine

Discorso opposto per Vergine che invece è un maniacale nato, che non ama assolutamente agire in modo avventato. Sono estremamente concreti e proprio perchè è il loro modo di fare a renderli estremamente sicuri dei loro mezzi. Questi sono accompagnati anche da delle basi sempre solide. Non amano assolutamente chi prova a vendere loro la cosiddetta “aria fritta”.

Acquario

Acquario ha una dote, che apparentemente sembra quasi una “magia”: pur non facendo proclami, sembra essere spesso un passo davanti agli altri, essendo portato ad avere un acume sensibilmente elevato. Però non ama la luce dei riflettori, è un profilo “umile” che preferisce agire da dietro le quinte.