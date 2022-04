Esistono rimedi naturali per avere labbra più carnose? Assolutamente si! ecco quali

Avere le labbra più carnose significa dare un tocco di sensualità all’immagine del nostro viso. Ma come possiamo fare per ottenerle? Esistono delle soluzioni naturali per cui possiamo ottenere l’effetto desiderato. Dobbiamo procedere per gradi e fare un iniziale scrub così da eliminare le pellicine e le imperfezioni.

In seguendo luogo dovremo procedere a idratare le labbra così da subito appariranno rimpolpate e in salute. E, infine, dovremo rimodellare i contorni con il trucco così da allargare i confini delle labbra e farle apparire più grandi. In questo modo ridisegneremo il punto centrale del viso che assumerà fin da subito un nuovo aspetto.

Labbra più carnose dalla base

Come anticipato nel preambolo, per avere delle labbra più carnose dobbiamo prima di tutto eliminare le pellicine e prepararle a diventare il punto focale del nostro viso. Non servono prodotti chimici per fare lo scrub: basterà utilizzare due ingredienti che troviamo all’interno della nostra dispensa in cucina.

Stiamo parlando di zucchero e olio. Mescoliamo assieme questi due ingredienti e poi mettiamoli sulle labbra con le dita, con un bastoncino di ovatta o con una semplice spatolina. Sfreghiamo adesso con le dita il prodotto senza però esagerare altrimenti creeremo delle micro abrasioni che andranno a ispessire lo stato della pelle.

Questo passaggio deve essere fatto in modo delicato e non troppo energico: in questo modo vedremo le labbra assumere un colorito più definito e lo spessore sarà leggermente cresciuto. Sciacquiamo con dell’acqua corrente al fine di eliminare qualsiasi residuo. Asciughiamo con un fazzolettino e lasciamo in riposo le labbra per qualche minuto.

Alcune persone eseguono questo passaggio di esfoliazione con lo spazzolino da denti. In questo caso dovremo utilizzare uno spazzolino da denti a setole super morbide e magari già consumate così da evitare di sfregare troppo la pelle. Ricordiamoci che dobbiamo solo togliere le pellicine in superficie e non quelle più in profondità.

Dopo aver fatto questa operazione è il momento di idratare. Meglio continuare a usare dei prodotti naturali come un balsamo per labbra, un burro cacao o del semplice dell’olio di canapa. Possiamo approfittare del tempo di assorbenza del prodotto per eseguire un po’ di ginnastica facciale. Mettendo le labbra come per mandare un bacio e mantenendo la posizione per alcuni secondi.

Il movimento tonificherà le labbra ed eviterà la formazione delle rughe nel contorno labbra. Dobbiamo sempre ricordarci, però, che con il trascorrere dell’età la pelle nella zona labiale diventa sempre più fragile e la comparsa delle inestetiche rughe è inevitabile. Per fortuna possiamo sempre armarci di trucchi per nascondere le tracce!

Trucco per far apparire le labbra più carnose

Il segreto per far sembrare le nostre labbra più carnose è il sapiente uso di matita per labbra. Possiamo usarne una simile alla tonalità della nostra pelle così da non far vedere troppo lo stacco. Disegniamo i contorni più grandi di quelli naturali così da definire e dare volume. Infine, sfumiamo la matita verso l’interno così da non lasciare ben in evidenza le linee tracciate. L’effetto deve essere il più naturale possibile.