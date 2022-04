L’uomo, inteso come genere, è indiscutibilmente bugiardo: secondo alcuni lo è anche più di quello femminile ma probabilmente, essendo impossibile stabilire una “media”, i rappresentanti maschili sono bugiardi quanto le donne, anche se tendono a renderlo più evidente, sopratutto per quanto riguarda alcuni profili caratteriali. Insomma tutti diciamo bugie, si tratta di una caratteristica comune a tutti gli esseri umani. Dopo aver affrontato il contesto femminile, è arrivato il momento di giudicare quello maschile: quali sono gli uomini indiscutibilmente più bugiardi dello zodiaco?

Gli uomini più bugiardi dello zodiaco: scopri quali sono!

Cancro

Uomini molto sensibili ma anche discretamente manipolatori. Spesso si “auto assolvono” perchè fanno un largo uso di bugie bianche, ossia quelle “a fin di bene” o comunque considerabili “meno gravi” rispetto ad altre. Generalmente mantengono un’aura innocente anche quando vengono effettivamente sorpresi a mentire ma spesso sono insospettabili.

Leone

Le bugie del Leone sono meno tollerate perchè spesso risultano proprio “sbattute in faccia”. L’uomo Leone mente sapendo di mentire e nella maggior parte dei casi questo non sembra scatenare sentimenti di rimorso o vergogna. Anche in età adulta il Leone si trova a mentire in maniera spesso gratuita, semplicemente per avere un vantaggio anche molto flebile.

Gemelli

Il “bugiardo” per eccellenza, nel senso più generico del termine: anche il concetto stesso di menzogna viene opportunamente modificato da queste personalità così particolari e molte di quelle che sono effettivamente bugie non sono percepite dai rappresentanti maschili del segno. A volte lui stesso si ingarbuglia nelle proprie menzogne ma è così abile e “flessibile” da riuscire a gestire, quasi sempre, tutto il contesto.