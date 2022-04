E’ innegabile che i contesti attuali mettano a dura prova i livelli di maturità e sicurezza: ad aggiungere un ulteriore “carico” alle sicurezze delle persone ci sono i social media che tendono a distorcere la realtà con una certa facilità, ed ecco che apparire complessati non è più qualcosa di cui vergognarsi se opportunamente consapevoli ed in grado di gestire. Del resto avere manie e tendenze particolari non è strano, ma alcuni profili caratteriali (stavolta esaminiamo il mondo maschile) sono tendenzialmente più complessati e soggetti a soffrire di tutta una serie di piccole/grandi manie. Lo zodiaco ancora una volta ci aiuta, in questo caso a definire gli uomini più complessati dello zodiaco.

Gli uomini più complessati dello zodiaco! Attenzione, ecco quali sono

Scorpione

Non nega praticamente mai di avere qualche complesso ma difficilmente riesce a gestire questa dinamica caratteriale in modo logico. Ciò può sembrare strano visto che sono alla costante ricerca dell’efficienza assoluta. L’uomo Scorpione ha la capacità abbastanza inspiegabile di farsi “problemi” partendo dal nulla.

Capricorno

L’uomo Capricorno tende a soffrire di complessi legati all’aspetto: capelli che cadono, forma fisica non più eccellente sono solo alcuni dei “pericoli” che fanno soffrire in modo estremo, probabilmente eccessivo queste personalità che in altri contesti non patiscono in modo particolare.

Toro

Profondamente conservatori e casalinghi, gli uomini Toro non amano i cambiamenti di qualsiasi tipo, sopratutto quelli improvvisi e che appaiono ingiustificati ai loro occhi. In questi casi è realmente possibile in maniera chiara, percepire i loro disagi, che sono partzialmente mitigati da azioni apparentemente senza senso.