Oroscopo Branko domani, 1 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 1 maggio 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 1 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovresti salutare l’arrivo di maggio cominciando una dieta depurativa che hai rimandato a lungo. Sarà un modo efficace per rimetterti in piena forma in vista dei prossimi mesi. Sta per iniziare un periodo molto importante, pieno di nuove opportunità.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani Urano in Toro, sollecitato dal Sole, ti inviterà a rivoluzionare la routine consolidata. Stai nutrendo in te un profondo desiderio di cambiamento. Ecco che le rose rosse avranno un profumo di esotico, ti suggeriranno immagini di terre lontane, ti faranno sognare una vita diversa…

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani potresti essere sorpreso da alcuni pensieri languidi. Sarà forse per l’effetto di Venere in Pesci, anche se ancora per poche ore, del Sole e della Luna in Toro o l’aria di maggio. Approfittane, per riavvicinarti a una persona, uscire e fare nuovi incontri.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani l’amore si farà piccante: meglio fare attenzione! La Luna, ancora in opposizione, potrebbe renderti più provocatorio o polemico del previsto. Sforzati di tenere a freno la lingua e non infilarti in inutili discussioni. Lascia passare questa giornata senza intoppi e non correrai nessun pericolo.