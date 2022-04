Oroscopo domani Paolo Fox, 1 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, 1 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 1 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata da affrontare con estrema cautela. Cerca di tenere il tuo nervosismo sotto controllo! Sii paziente, molto presto comincerà un periodo di grande forza e arriveranno le soddisfazioni e le opportunità che desideri da tempo. Chissà che qualcuno non abbia già avuto un assaggio di cosa potrebbe riservargli il cielo di maggio…

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani potrai contare su una bellissima Luna in Toro che faciliterà, soprattutto, i nuovi incontri. L’unico grattacapo delle prossime ore potrebbe riguardare la forma fisica. Nulla di cui allarmarti, ma a te piace avere sempre tutto in regola. Sfrutta questa domenica per rimetterti in sesto, recuperare l’energia persa in passato. Rimanda ogni decisione di lavoro importante a metà maggio.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani Mercurio di nuovo favorevole ti aiuterà a chiudere un accordo importante, a recuperare una migliore armonia. Dovresti cercare di non trascinarti situazioni e rapporti conflittuali fino alla seconda metà di maggio. Meglio arrivare al 10 più alleggerito di pesi inutili. Non lasciare discorsi e questioni in sospeso.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani la Luna opposta potrebbe renderti più nervoso e intollerante del dovuto. Ti converrà trascorrere la domenica con persone piacevoli. Se, però, dovessi imbatterti in qualche scocciatore, non reagire alle provocazioni. Fatti scivolare le cose addosso e sforzati, d’ora in poi, di prendere la vita con più filosofia e spontaneità. Stai andando incontro a un periodo molto positivo.