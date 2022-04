Oroscopo Paolo Fox domani, 1 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 1 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 1 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerai ad avvertire quella sensazione piacevole che preannuncia la passione nella tua vita. Per passione non s’intende solo in amore, ma anche nel lavoro, per un nuovo progetto in ballo. Stai per entrare in una nuova fase della tua vita che prenderà forma ancora di più dalla seconda metà di maggio. Notizie interessanti in arrivo.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani potrai avere un buon recupero psicofisico, grazie ai molti pianeti in aspetto favorevole. Non mettere da parte, però, l’amore e gli affetti! Se ultimamente ci sono stati problemi con il partner o con la famiglia, meglio chiarire subito. Non aspettare, anche perché fra poche ore Venere inizierà un transito piuttosto insidioso.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarai ancora parecchio agitato. Da tempo stai scalpitando per dare una piega nuova alla tua vita, ma ti senti limitato dall’ambiente e dalle persone vicine. Potrai ottenere ciò che desideri a patto che tu non insegua traguardi utopici, poco realistici. Saturno nel tuo segno ti impone concretezza e razionalità.

Oroscopo domani: Pesci

Domani potrai contare su Venere, Giove, Sole e Luna: si preannuncia un’ottima conclusione di settimana e di aprile. Potrai ottenere una bella forza in più e forse perfino qualche vantaggio inaspettato. Solo i Pesci che si sono chiusi in loro stessi o sono rimasti legati al passato, non potranno godere di questi benefici.