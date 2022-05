Niente maschere, niente ruoli: coloro che appaiono per ciò che sono, considerabili genuini a tutti gli effetti sono solitamente molto apprezzati dalla maggior parte delle persone. Trasparenti, schietti e sinceri, ma non per questo sgarbati e rozzi, i genuini raramente provano a “vestire i panni” diversi dai propri. A volte anche troppa “genuinità” non è assolutamente adatta a tutti i contesti, ed è per questo che può essere utile identificare i segni più genuini dello zodiaco. Quali sono?

Ecco i segni zodiacali più genuini, c’è anche il tuo segno?

Sagittario

Fin dalla giovanissima età, Sagittario non comprende l’utilità ed il senso vero e proprio nel celare le proprie debolezze così come i propri pregi. O meglio, ne capisce il senso, ma non vede perchè una personalità come la propria dovrebbe “far finta”. I rappresentanti di questo segno sono coloro che a volte sono classificati come “ingenui” ma che in realtà comprendono la natura delle cose molto prima degli altri. Nonostante ciò, restano loro stessi, sempre e comunque.

Ariete

Profilo impulsivo ma non ottuso, Ariete non riesce ad essere “strategico” in nessuna situazione, anche quando ciò potrebbe garantire un vantaggio. Ariete va “preso” così com’è e per questo non viene compreso a fondo proprio perchè se pensa qualcosa, è solito metterlo in evidenza.

Pesci

Probabilmente il più genuino in assoluto, Pesci è caratterizzato da un vero e proprio candore che da sempre li contraddistingue. Ciò non significa che non riescano a gestire un rapporto sociale contraddistinto da personalità diverse dalla propria, quanto piuttosto l’incapacità di apparire sempre così trasparenti anche quando sarebbe “conveniente”.