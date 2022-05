Definibili odiosi (ma non per questo effettivamente odiati) sono quei profili caratteriali che per espressa volontà oppure per incapacità di adattarsi a determinati contesti, adottano comportamenti che sviluppano un fastidio quando non addirittura un vero e proprio astio nelle altre persone. Ciò che rende qualcuno odioso può essere il modo di parlare, di porsi, ma anche i comportamenti e la forma di linguaggio. In questo articolo andremo ad esaminare i profili caratteriali che con una maggior frequenza rispetto ad altri, rientrano nella categoria degli “odiosi”. Quali sono i segni più odiosi dello zodiaco?

I 3 segni più odiosi dello zodiaco! Ecco quali sono

Vergine

Spocchiosi, un po’ arroganti e a tratti anche classisti: a parziale loro discolpa va detto che i Vergine non sono assolutamente machiavellici e se sembrano guardare dall’alto in basso gli altri non è per “evidenziare” una loro superiorità. Tuttavia hanno un atteggiamento eccessivamente sgarbato e scostante verso la maggior parte delle persone che non vanno loro a genio.

Bilancia

Detestabili a tratti perchè considerati al contrario fin troppo “buoni”, genuini e “giusti”: chiunque abbastanza scafato dalla vita solitamente “sente puzza di bruciato” e molto semplicemente non si fida di un segno che non appare realmente “umano”. Bilancia viene spesso considerato anche troppo diplomatico, come se non volesse prendere una posizione. Troppo neutro insomma.

Scorpione

Odiosi ma anche apprezzati: gli Scorpione sanno bene che non possono piacere a tutti e per questo sono considerabili tra i segni più divisivi dello zodiaco. Estremamente affidabili sul lavoro, sono caustici, fastidiosi e anche freddi a larghi tratti e dimostrano la loro umanità solo in specifiche condizioni.