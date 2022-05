Non tutti amano la vita mondana, e anche dopo due anni costellati dal Coronavirus, che hanno indiscutibilmente modificato lo stile di vita di molti, lo “stare a casa” non ha rappresentato un grande problema per alcune persone, anzi: anche con il “ritorno alla normalità” ed il ritorno ai consumi ed alla vita tradizionale, alcune persone preferiscono uscire poco, preferendo un’interazione umana “fisica” limitata. Lo zodiaco identifica in modo abbatanza preciso chi effettivamente preferisce restare tra le “4 mura” di casa invece di uscire con regolarità: quali sono i segni più “casalinghi” in assoluto?

I segni zodiacali più “casalinghi”? Sai quali sono?

Bilancia

E’ un segno che si adatta poco alle convenzioni sociali, sopratutto quelle “imposte”: se da adolescente in genere Bilancia non disdegna la compagnia e la vita sociale, con le prime responsabilità inizia a cambiare le proprie priorità e diventa un “casalingo” con una certa facilità. Non diventa tuttavia un “orso asociale”, ma preferisce utilizzare la tecnologia per restare in contatto con gli altri.

Scorpione

Discorso differente per Scorpione: è un segno piuttosto alla mano e sociale ma è anchee un selettivo nato: perciò la propria abitazione da loro conforto, sopratutto a partire dall’età adulta. Solo di rado esce dal proprio guscio, ossia quando la routine si fa effettivamente impossibile da gestire.

Vergine

Decisamente “conservativi”, per molti nati sotto il segno della Vergine è realmente difficile tornare alla vita “pre pandemia”. Per molti infatti risulta molto più semplice restare a casa, anche in virtù delle nuove tecnologie, anche se ciò porta numerosi esponenti del segno a isolarsi eccessivamente in contesti casalinghi.