Maggio è un mese che viene considerato “di transizione” tra la primavera e l’estate, e nello specifico caso di questo 2022, può rappresentare l’effettivo ritorno alla normalità dopo un lungo periodo contraddistinto dalla pandemia. Per molti si tratta di un periodo per l’appunto di transizione, per altri invece può essere più o meno florido lavorativamente o sentimentalmente parlando: quali sono i segni più fortunati secondo lo zodiaco? Scopriamolo insieme.

Maggio 2022, quali sono i segni zodiacali più fortunati?

Leone

Dal punto di vista lavorativo sono previste buone novità nel medio periodo, bisogna tuttavia evitare di avere aspettative troppo elevate nel breve e sopratutto è il caso di seguire il vostro istinto senza per questo farsi guidare in modo vessatorio da esso. Il vostro recente modus operandi infatti è troppo incostante. Più che discrete novità in amore: i single potranno contare su un periodo di prolificità non indifferente, mentre gli “impegnati” potranno godersi con maggior costanza gli affetti.

Bilancia

Più collaborerete con gli altri, più facilmente riuscirete ad ottenere risultati. La buona sorte infatti vi sorriderà sopratutto dal punto di vista lavorativo, e sopratutto nella fase centrale del mese, riuscirete ad ottenere risultati di rilievo anche senza “penare” troppo. Anche se a volte continuerete ad avere la tendenza a lavorare da soli, siete abbastanza forti da direzionare i vostri sforzi a cooperare, anche se non tutti potrebbero andarvi “a genio”.

Sagittario

Periodo prolifico dal punto di vista familiare: riusciete con facilità a “sbrogliare” situazioni un tempo considerabili quasi impossibili da districare grazie a nuove intuizioni. Se qualcosa vi sembra insormontabile, semplicemente smettere di pensarci per un po’ di tempo sarà un rimedio sufficiente per avere almeno un chiaro quadro di insieme. Buone prospettive lavorative, anche se potrebbe essere prematuro affrontare densi cambiamenti dal punto di vista professionale: aspettate almeno la seconda metà del mese per decidere.