La circolazione sanguigna è molto importanza e una buona circolazione sta alla base di un vita sana. Se questo non accade, il corpo non può funzionare correttamente, ed in alcuni casi i danni dovuti ad una cattiva circolazione possono portare anche alla morte o ad ictus. Gli alimenti che si mangiano sono molto importanti per far sì che la circolazione sia buona.

Nessuno lo sa, ma mangiare questi alimenti migliora la circolazione

Gli alimenti che dovrebbero aiutare la circolazione sono sicuramente l’olio di pesce che contiene molti acidi grassi essenziali e altri nutrienti che servono al nostro sistema circolatorio. L’olio di pesce abbassa i livelli di trigliceridi nel sangue, aiuta a prevenire coaguli di sangue, aiuta a regolare il ritmo cardiaco e migliora gli strati dei vasi sanguigni.

Un altro alimento utile è il cioccolato fondente, che contiene che aiutano a contrastare l’ossidazione del colesterolo cattivo che aumenta il rischio di intasamento delle pareti arteriose. I flavonoli inoltre impediscono alle piastrine di attaccarsi all’endotelio

Le angurie sono ricchi di nutrienti che contribuiscono a ridurre la formazione di placche nei vasi sanguigni.

Anche i semi di zucca sono importanti perché aiutano a ridurre i livelli di colesterolo, e quindi anche i rischi di malattie cardiache.

L’aglio riduce la viscosità del sangue e l’accumulo di placche.

Sono fondamentali anche le verdure a foglia verde, i quali aiutano aiutano a dilatare i vasi sanguigni, migliorando la circolazione del sangue. Le vedure migliori sono il cavolo nero, le cime di rapa, gli spinaci, la senape indiana, i broccoli, la lattuga, il cavolo cappucino, il cavolo rosso.

Sono importanti anche gli agrumi che contengono antiossidanti che aiutano a prevenire L’ossidazione del colesterolo.

Alimenti da evitare

Sicuramente si dovrebbero evitare alimenti ricchi di grassi saturi, di zuccheri, di sale o di cibi spazzatura. Possono contribuire infatti alla formazione delle placche e del colesterolo che provocano un indurimento ed un restringimento delle arterie e quindi un cattivo flusso sanguigno.



Gli alimenti che si devono mangiare poco sono il pane bianco, la pasta, i dolci, i gelati, le carni grasse ed i latticini grassi.