Oroscopo Branko settimana dal 2 all’8 maggio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 2 all’8 maggio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà alla grande. Lunedì infatti Venere, stella dell’amore. approderà nel tuo segno. Martedì una Luna frizzantina nello spazio zodiacale dei Gemelli stuzzicherà il tuo cuore. Domenica il cielo ti riserverà un successo inaspettato in amore.

Toro

Lunedì lascerà un bel punto del cielo per diventare più nascosta. Dovrai impegnarti, per non trascurare l’amore. Mercoledì sarà un’ottima giornata per portare avanti o concludere buone trattative. Sabato, in vece, dovrai usare molta cautela per tenere a bada un certo nervosismo.

Gemelli

Lunedì il nuovo transito di Venere in Ariete renderà più calda ed esuberante la tua vita affettiva. Giovedì un’idea a dir poco vincente ti balenerà in testa. Non sottovalutarla: potrebbe portarti lontano. Sabato potresti ritrovarti un contratto tra le mani da firmare.

Cancro

Lunedì Venere farà diventare l’amore più piccante e trasgressivo, mentre venerdì sarai alle prese con affari importanti. Potresti chiuderli con successo, se forzerai i tempi con discrezione. La tua settimana con una domenica di baci golosi.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con una bellissima notizia. Lunedì Venere, la stella dell’amore, raggiungerà un punto del cielo favorevole. Finalmente comincerai a sentirti di nuovo amato. Martedì potresti fare perfino un nuovo incontro. Mercoledì sarai colto inaspettatamente da alcuni sogni ispirati.

Vergine

Lunedì Venere in Ariete, e alcuni giorni dopo anche Giove, potrebbero portarti più soldi. Martedì qualcuno potrebbe lanciarti una sfida che accoglierai di buon grado. Giovedì sarà la giornata più giusta per allargare la tua rete di contatti, dedicarti alle pubbliche relazioni.

Bilancia

Lunedì Venere diventerà in opposizione e l’amore per te sarà meno romantico, più litigarello. Martedì si preannuncia una giornata interessante per il lavoro. Potresti allacciare contatti utili con l’estero. Giovedì potrai puntare in alto con successo e raggiungere un bel traguardo professionale.

Scorpione

Lunedì Venere raggiungerà l’Ariete e ti susciterà fin da subito una certa voglia di agire. Martedì, infatti, sarai pervaso da un grande attivismo: crescerà il desiderio di nuove iniziative, di mettersi in gioco. Venerdì allaccerai contatti interessanti con persone lontane.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana partirà decisamente con il piede giusto. Lunedì, infatti, Venere diventerà ottima e darà un nuovo slancio alla tua vita affettiva, famigliare e amorosa. Mercoledì servirà prudenza, soprattutto con i figli o con l’ex. Domenica un amore straniero potrebbe farti battere di nuovo il cuore.

Capricorno

Lunedì Venere, la regina dell’amore, diventerà più irritante e provocante. Mercoledì si prospetta una giornata particolarmente faticosa in ufficio. Sarai alle prese con infinite pratiche da chiudere. Domenica le stelle prepareranno il campo per affrontare un chiarimento importante.

Acquario

Lunedì sarai travolto da una nuova ondata di passionalità, con l’ingresso di Venere nel cielo dell’Ariete. Martedì qualcuno potrebbe innamorarsi inaspettatamente. Venerdì, invece, sarai chiamato ad affrontare un colloquio o una prova di esame importante.

Pesci

Lunedì Venere traslocherà in Ariete e si occuperà maggiormente della tua vita pratica. Martedì sarai alle prese con figli adolescenti piuttosto agitati. Occorrerà prudenza. Mercoledì potrebbe esserci un ritardo riguardo un accordo, delle carte scritte. Sii paziente.