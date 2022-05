Oroscopo domani Branko, 2 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo per domani di Branko, lunedì 2 maggio 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani di Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo domani Branko, 2 maggio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani di Branko, rivolte ai primi quattro segni zodiacali.

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo per domani di Branko domani l’incantevole Venere arriverà nel tuo segno. Da qui in avanti anche la tua vita sentimentale vivrà una svolta significativa. Se in passato ci sono stati nuvoloni turbolenti, nei prossimi giorni verranno spazzati via dal passaggio della stella dell’amore.

Previsioni astrologiche domani Branko: Toro

Domani la tua Venere si farà da parte e metterà la via affettiva in un angolo un po’ nascosto. Nascosto, ma non inesistente… Anzi, la tua passionalità sarà sempre molto vivace, i nuovi incontri si preannunciano fortunati e avventurosi, divertenti soprattutto per chi non ha legami famigliari. Ti sentirai, più che altro, non romantico a sufficienza da dedicare tutta la tua attenzione al rapporto di coppia.

Previsioni domani Branko: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Branko domani pomeriggio Venere lascerà la quadratura dai Pesci e si sposterà nell’amico Ariete, il punto del cielo che porta nuovi incontri, amicizie e relazioni sociali. Sarà una Venere cha ti piacerà molto, adatta al vostro carattere, che renderà calda ed esuberante la vita affettiva.

Oroscopo domani: Cancro

Le spine del mese di maggio saranno quelle di Venere che domani traslocherà in Ariete, per cui in quadratura. Non ci sarà di che preoccuparsi in ogni caso. La stella dell’amore non farà male, piuttosto ti renderà incline a cercare situazioni piccanti e persone trasgressive.