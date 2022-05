Oroscopo domani Branko, 2 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo per domani Branko lunedì 2 maggio 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 2 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani Branko, rivolte ai quattro segni finali zodiacali.

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo per domani di Branko sta per cominciare una gincana di sorprese e di capovolgimenti che ti lascerà senza fiato. Il miglioramento coinvolgerà, in primo luogo, la sfera affettiva, la famiglia e l’amore con l’ingressi di Venere nel segno dell’Ariete.

Previsioni astrologiche domani Branko: Capricorno

Domani Venere si sposterà in Ariete, in aspetto irritante. Da questo momento la stella provocherà, ma non potrai lamentarti, perché è da settembre che si trova in aspetto favorevole o al massimo neutrale. Lascia un pizzico di fortuna negli affetti anche agli altri! In realtà, la regina dell’amore potrebbe favorire la nascita di relazioni con persone impegnate o fuori dai canoni.

Previsioni domani Branko: Acquario

Come anticipa l’astrologo Branko domani Venere prenderà letteralmente fuoco in Ariete. Un vero incendio di passione... Oltretutto, il fuoco arietino divamperà poco più avanti, quando nella notte tra il 10 e l’11 Giove si stabilirà sempre in Ariete.

Oroscopo domani: Pesci

Domani Venere traslocherà nel segno dell’Ariete e alcuni giorni dopo sarà raggiunta da Giove. Da lì le stelle non saranno negative, solo diventeranno più pratiche, si occuperanno del tuo patrimonio e dei tuoi immobili. Sfrutta le prossime giornate per sistemare le questioni legali.