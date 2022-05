Oroscopo domani Paolo Fox, 2 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox lunedì 2 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 2 maggio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Legge il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai un cielo particolarmente promettente. Venere raggiungerà il tuo segno e il 10 del mese anche Giove comincerà un transito interessante. È il momento ideale per imbastire rapporti e decidere questioni di lavoro che avranno una grande crescita.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Maggio è appena iniziato, un altro mese che si preannuncia degno di nota per quanto riguarda il lavoro. Un cambio di ruolo o un nuovo percorso sono all’orizzonte. Maggio e giugno saranno due mesi importanti anche per l’amore. L’importante sarà non scaricare la tensione maturata nel lavoro o in famiglia sul rapporto di coppia.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani Venere tornerà attiva, la Luna transiterà nel tuo segno. L’amore sarà protetto, propositi per un figlio, la casa, le coppie forti che hanno già iniziato un progetto in comune potranno svilupparlo meglio. Anche la vita professionale e pratica comincerà a muoversi, dopo un periodo di stallo e ancora di più dal 10, quando Giove diventerà favorevole.

Oroscopo domani: Cancro

Domani Venere diventerà dissonante: dovrai fare particolare attenzione, perché sarà facile che i sentimenti diventino vittima di qualche piccola bufera. Anche nel lavoro non tutto sarà chiaro e sereno. Se hai un contratto che scade proprio adesso, non ti senti del tutto convinto che si rinnovi oppure sei tu che desideri provare qualcosa di nuovo.