Oroscopo domani Paolo Fox, 2 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, 2 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 2 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox maggio segnerà un cambiamento importante rispetto al passato. Da qui in avanti potrai contare su stelle promettenti. Domani Venere tornerà attiva, dal 10 del mese Giove inizierà un transito interessante. In amore e nel lavoro il mese di maggio consentirà un deciso recupero.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani Venere lascerà la sua opposizione per traslocare in Ariete. Anche se non si tratterà di un passaggio amico, potrai finalmente cominciare a liberarti delle tensioni nervose provate finora. Le relazioni che hanno vissuto una piccola crisi in aprile, ora ripartono, anche se sarà sempre il lavoro al centro dei tuoi pensieri.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani Venere di venterà opposta. Da qui in avanti ti converrà avere prudenza, soprattutto in amore, perché sarà facile avere un piccolo disagio da superare. Nella migliore delle ipotesi si tratterà solo di un po’ di stanchezza per via del lavoro che potrebbe portare un certo nervosismo nella coppia. Maggio sarà un mese in cui tutti i nodi arriveranno al pettine.

Oroscopo domani: Scorpione

Giove sarà attivo fino al 10 maggio, anche se c’è da dire che dopo non andrà comunque in aspetto contrario. Se nei primi mesi dell’anno hai fatto alcune richieste, allora sarà più facile avere una buona risposta. Maggio non porterà contraccolpi alle storie d’amore nate negli ultimi mesi. Oltretutto, Marte favorirà la sensualità fino al 24 di maggio.