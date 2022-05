Oroscopo Paolo Fox domani, 2 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 2 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 2 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà una nuova fase dell’anno molto importante per te. Venere sarà in aspetto favorevole e dal 10 anche Giove la raggiungerà. Questo momento rappresenterà un piccolo assaggio del 2023, quando Giove inviterà all’azione e Saturno taglierà i rami secchi. Processo di pulizia che potresti cominciare fin da subito! L’amore potrà tornare in primo piano.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Il mese di maggio avrà il potere di agitare anche i Capricorno più tranquilli. È probabile che per il rinnovo di un contratto si giocherà a braccio di ferro. Qualche momento di stanchezza rischierà di mandare in crisi dei rapporti di lavoro. Per quel che riguarda l’amore maggio sarà un mese di confronti, riflessioni e verifiche. Cerca di non trascurare i sentimenti per le questioni pratiche!

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani Venere diventerà favorevole: da qui in avanti l’amore si arricchirà di più passionalità. A partire dal 10 maggio, oltretutto. la nuova posizione di Giove aiuterà anche il lavoro, trasformerà le tue relazioni in qualcosa di più profondo. Molto presto sarà possibile ricevere una buona notizia o iniziare un nuovo progetto in vista del futuro.

Oroscopo domani: Pesci

Anche se a maggio non avrai più Venere e Giove nel segno, il cielo resterà comunque attivo e positivo, anche perché Marte sarà favorevole fino al 24. Ricordati, però, che le stelle positive non bastano. Sta a te impegnarti a cogliere le giuste occasioni, sia in amore che nel lavoro. Chiamate, incontri, tutto potrà rinascere, diventare emozionante e concreto, se lo vorrai.