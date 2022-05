Da sempre il contesto femminile è considerato a tratti indecifrabile in quanto le numerosissime sfaccettature, che sono evidenti solo a tratti e non seguono necessariamente “schemi” veri e propri. In alcuni casi le rappresentanti femminili non comprendono a fondo la logica che le contraddistingue, ma in alcuni casi è possibile avere qualche aiuto, ad esempio da parte dello zodiaco. Indifferentemente dal contesto, alcune donne sono mediamente vendicative, più della media, ed è possibile definirle attraverso il segno zodiacale: ecco quali sono quelle più vendicative in assoluto.

Ecco le donne più vendicative dello zodiaco: sai quali sono?

Pesci

La donna Pesci è molto tranquilla, delicata e una grande ascoltatrice. Tutto bene, almeno finchè non si fa qualcosa che può portarla a renderla “nemica” o comunque a fornirle qualche motivo di vendetta. Sono poco dialogative, quindi possono sentirsi offese per un nonnulla ma la loro “vendetta” solitamente non si fa attendere.

Vergine

Dovrebbe sorprendere poco riscontrare le Vergine in lista. Sono poco teatrali ma molto puntigliose nel vendicarsi. A differenza delle Pesci, loro sono molto evidenti e spiegano esattamente perchè, per filo e per segno, programmano una vendetta. A volte sono anche un po’ eccessive, anche se seguendo la loro logica un’offesa o un tradimento merita una vendetta vera e propria.

Ariete

Guai a chi le tocca nel profondo o peggio ancora, pensa solo a “sfiorare” gli affetti della donna Ariete! Fuoco e fiamme, anche solo simbolicamente parlando. Questa donna medita vendetta anche a distanza di tempo ed ha un’ottima memoria. Ecco perchè non conviene fornirle motivi di vendetta.