Secondo alcuni, anzi molti, un po’ l’intero genere femminile è volubile, incostante ed incoerente, e governato dall’umore di turno, anche se con il passare del tempo questa nomea è divenuta indubbiamente più dispregiativa che altro. Lo zodiaco ci viene “in aiuto” può aiutarci a districare il complesso mondo femminile per scovare i segni femminili, quindi le donne, più volubili in assoluto, o comunque quelle che lo sono sensibilmente in maniera maggiore rispetto alla “media”.

Le donne più volubili, le conosci? Ecco cosa dice lo zodiaco

Pesci

Volubile e molto, è la tipica ragazza/donna che ha la forte tendenza a “farsi problemi” anche dal nulla, ma non è una pessimista cronica: essendo molto profonda e sensibile tende a somatizzare praticamente tutto andando incontro a delusioni e picchi emotivi in maniera estremamente importante. Chi la conosce a fondo sa che bisogna trattarla un po’ con i “guanti” emotivamente parlando.

Cancro

Apparentemente un po’ più gestibili e stabili, le Cancro effettivamente appaiono come personalità alla mano, in grado di gestire quasi ogni forma di contesto sociale. Però quando sono da sole, o in compagnia di persone fidate, manifestano tutte le difficoltà che hanno subito ed opportunamente celato alla maggior parte delle persone.

Scorpione

Una “dura” almeno in apparenza ma anche nella sostanza. Ciò non significa che questa personalità femminile sia completamente immune ai propri differenti umori, anzi, sono proprio questi a controllare gran parte delle azioni, anche le decisioni apparentemente ragionate spesso sono influenzate in modo in molti casi estremi dalla condizione mentale di turno della Scorpione.