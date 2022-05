Oroscopo domani Paolo Fox, 3 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, 3 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 3 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, ma ancora di più a partire dalla prossima settimana, comincerà una nuova stagione per te che sarà contraddistinta da rivincite e vittorie. Per il momento puoi goderti il nuovo transito di Venere che riporterà l’amore in primo piano. Molto presto ci saranno novità interessanti che potrebbero comportare un viaggio, un trasferimento.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani sentirai ancora un po’ di stress. Già da un paio di settimane non ti senti in piena forma, fatichi a sostenere il peso sulle tue spalle oppure sei piuttosto demoralizzato, privo di entusiasmo. Dovresti sfruttare maggio e giugno per rilassarti un po’ e buttarti alle spalle le piccole tensioni di ogni giorno. In amore dovrai afre più attenzione, cercare di non trascurare troppo il partner.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potresti avvertire qualche piccola ansia che dovrai cercare di superare. Forse è dovuta a progetti di lavorare che non procedono oppure c’è in corso una disputa, un contenzioso legato all’acquisto di una casa, una pausa forzata sul lavoro. Insomma, stai avendo alcuni problemi pratici che dovrai affrontare con molta pazienza e diplomazia. Dalla prossima settimana Giove diventerà contrario e potrebbe rallentare la risoluzione, complicare gli accordi. Sii prudente.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani sarà importante cominciare a guardare il bicchiere mezzo pieno. Dovresti cercare di cavalcare l’onda di queste nuove emozioni, rafforzare le relazioni di casa, famigliari e amorose. Stai vivendo un bel momento per quel che riguarda i sentimenti: godilo a pieno. Molto interessanti i transiti di Marte e Giove in Pesci che danno un nuovo slancio alle emozioni, alle sensazioni piacevoli.