Dopo aver esaminato i profili caratteriali più produttivi, è anche giusto prendere in esame quelli che al contrario sono decisament “meno utili” nell’atto pratico, sopratutto quello lavorativo. Non si tratta necessariamente di persone che “non si danno da fare” quanto piuttosto di modi di interpretare gli impegni che per motivi anche molto diversi, non riescono ad essere produttivi quanto dovrebbero o vorrebbero. Lo zodiaco prende questi profili come esempio per declamare quali sono i segni meno produttivi dello zodiaco.

Quali sono i segni zodiacali meno produttivi? Ecco la risposta

Cancro

Ci provano con tutte le forze, quindi non è possibile prendersela con loro fino in fondo, ma i nati sotto il segno del Cancro non sanno effettivamente come essere efficienti. Anche se si “sbattono” a destra e manca, solitamente vanificano i pur effettivi sforzi concentrando le proprie energie dove non dovrebbero. Sono efficienti “al contrario” ma la buona volontà non manca loro.

Vergine

Quasi strano vederli in lista, ma i Vergine anche se sono portati a fare un lavoro semplice per le loro capacità tendono a procastinare, risultando quindi meno efficienti di quanto potrebbero. Si tratta di menti elastiche ma che solitamente si riducono all’ultimo quando devono fare qualcosa di urgente.

Leone

Loro invece non dovrebbero sorprendere affatto: si tratta di personalità che non spiccano per praticità ed arguzia sul lavoro, e sono anche piuttosto disorganizzati. Ecco perchè devono sforzarsi parecchio per fare il “minimo sindacale”. Del resto non bisogna essere sorpresi: Leone da il meglio di se in contesti sociali ed “umanistici” mentre quando c’è da lavorare è tradizionalmente poco produttivo.