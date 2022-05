Dopo aver affrontato gli omologhi del mondo maschile, è il momento di esaminare per par condicio anche il contesto femminile. Se possibile, sotto molti punti di vista sono un po’ tutte le donne ad apparire a tratti indecifrabili e secondo molti, incoerenti. Più probabilmente invece le donne ragionano in modo diverso rispetto agli uomini e ciò le porta ad essere percepite come imprevedibili. E’ pur vero che alcune esponenti prendono questo concetto e lo portano all’eccesso, ecco perchè stilare una mini classifica sulle donne più imprevedibili non è assolutamente impossibile.

Quali sono le donne più imprevedibili dello zodiaco? Ecco le prime 3

Gemelli

Anche altre donne Gemelli non riescono a comprendere appieno la natura delle “colleghe” di segno. Questo perchè si tratta di profili caratteriali che non seguono schemi prestabiliti ma che sono fortemente governate dall’umore di turno. Detestano essere definite lunatiche ma è un termine che si addice piuttosto bene al profilo caratteriale, anche se sono imprevedibili anche “in positivo”. Ogni tanto hanno dei veri e propri “picchi” di felicità.

Scorpione

La donna Scorpione rappresenta l’archetipo dell’impulsiva “tutto pepe”, in quanto è dotata di una personalità che solo a tratti si palesa in maniera evidente. Questo perchè l’orgoglio della Scorpione non sente il bisogno di “mostrare gli artigli” sempre e comunque. Non è strano per gli stardard del segno avere “scatti” improvvisi, anche a distanza di pochissimo tempo.

Cancro

Delicata, sensibile ma anche da accettare così com’è. Si può riassumere con questi aggettivi la donna Cancro che è anch’essa “vittima” delle proprie sensazioni. Di fatto funge da “amplificatore” delle stesse e solo parzialmente, con l’età adulta riesce ad essere un po’ più equilibrata.