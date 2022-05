Questa spezia fa bene al cuore, alla pelle e all’organismo

Curare il nostro corpo e il nostro organismo è molto importante. Esistono alcune spezie che ci aiutano in questo compito. Una di queste è la cannella.

Questa spezia da bene al cuore, alla pelle e all’organismo

La cannella è un albero sempreverde della famiglia delle Lauracee, originario dello Sri Lanka. La corteccia con cui fare la spezia deve essere raccolta dopo circa tre anni, quando si avvolge su sé stessa formando i tipici “rotolini” color marrone chiaro.

Una delle varietà migliori è la cannella “regina”.

Benefici e proprietà della cannella

La cannella contiene proteine, fibre, zuccheri, e pochissimi grassi. Contiene anche vitamine A, C e B e minerali (manganese, calcio, magnesio, ferro, potassio, fosforo e sodio).

La parte fondamentale della cannella è il suo olio essenziale che ha molte proprietà benefiche per il nostro organismo.

I principi attivi contenuti in esso sono l’acido cinnamico, l’eugenolo, il cinnamaldeide ed i tannini.



Questa spezia è un ottimo antiossidante grazie ai polifenoli, utile per trattare soprattutto i sintomi influenzali come la febbre, il raffreddore, il mal di gola, la tosse e la stanchezza. Inoltre, questi poifenoli regolano la percentuale di zuccheri nel sangue, attraverso la scomposizione degli zuccheri stessi e quindi prevengono il diabete.

Ha anche proprietà antibatteriche e antimicotiche riuscendo a contrastare numerosi microrganismi dannosi per la nostra salute. È ottimo anche per prevenire l’Alzheimer.

Ha inoltre, benefici per l’apparato digerente, infatti previene il gonfiore intestinale, la flatulenza, e le coliche renali e la diarrea. La cannella è un ottimo digestivo perché stimola la salivazione e la produzione di succhi gastrici.

Importante per la pelle

È importante anche per la nostra pelle, infatti ha proprietà antisettiche e toniche. Si può usare per disinfettare ferite e escoriazioni. Inoltre, la cannella ha un’azione idratante e purificante sulla pelle, soprattutto per quella grassa. Utile anche per rinvigorire i capelli e rallentarne la caduta.

Controindicazioni

La dose consigliata è di circa 3 grammi al giorno. È necessario però assumerla con cautela in gravidanza e non è adatta ai bambini sotto i 2 anni di età.

È sconsigliata per chi soffre di disturbi gastrici o per chi assume antinfiammatori non steroidei.