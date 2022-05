A cosa serve la spirulina? Ecco la risposta

L’alga spirulina apporta all’organismo tantissimi benefici, scopriamo a cosa serve la spirulina con l’esattezza.

La spirulina: tutte le proprietà

Esse sono delle proteine vegetali, che sono state predigerite dalla pianta stessa. La quantità varia dal 51% al 71%, contiene anche degli acidi grassi essenziali come:

ferro

potassio

calcio

magnesio

manganese

fosforo

sodio

zinco

L’alga spirulina è un ottima fonte proteica, ricca anche di micronutrienti perciò usata molto nelle diete.

A cosa serve la spirulina

Se vi state chiedendo se quest’alga fa veramente bene, la risposta è sì. Ecco a cosa serve:

Riduce le malattie cardiovascolari : grazie alla presenza di acidi grassi essenziali della serie omega 3 e 6 previene problemi di cuore, perché l’omega 3 fluidifica il sangue.

: grazie alla presenza di acidi grassi essenziali della serie omega 3 e 6 previene problemi di cuore, perché l’omega 3 fluidifica il sangue. Colesterolo : contiene acido linoleico che abbassa i valori del colesterolo cattivo . Contribuisce dunque a ridurre i livelli di colesterolo totale e limita i rischi di malattie cardiovascolari.

: contiene acido linoleico che abbassa i valori del . Contribuisce dunque a ridurre i livelli di e limita i rischi di malattie cardiovascolari. Energia : grazie alla presenza di vitamine A, B, C, E e sali minerali è in grado di dare maggior energia, è consigliata dai medici come integratore proteico per gli sportivi.

: grazie alla presenza di e è in grado di dare maggior energia, è consigliata dai medici come integratore proteico per gli sportivi. Svolge un azione dimagrante : spesso consigliata dai nutrizionisti a causa delle sue proprietà dimagranti, riesce a velocizzare il metabolismo e purificare intestino e fegato.

: spesso consigliata dai nutrizionisti a causa delle sue proprietà dimagranti, riesce a velocizzare il metabolismo e purificare intestino e fegato. Azione ipotensiva: l’azione ipotensiva è causata dall’aumento dell’espressione dell’ ossido nitrico che riesce a dilatare i vasi sanguigni e protegge l’apparato cardiaco.

l’azione ipotensiva è causata dall’aumento dell’espressione dell’ che riesce a dilatare i vasi sanguigni e protegge l’apparato cardiaco. Combatte l’anemia : riesce ad aumentare i livelli di ferro, ferritina ed emoglobina nel sangue per combattere l’anemia.

: riesce ad aumentare i livelli di ferro, ferritina ed emoglobina nel sangue per combattere l’anemia. Proprietà ringiovanenti: contiene molti antiossidanti che proteggono dai radicali liberi nemici della pelle, inoltre contiene beta-carotene, precursore della vitamina A, componente essenziale per la salute della pelle e per la secchezza.

L’assunzione di spirulina potrebbe essere controindicata in caso di malattie autoimmunitarie, di calcoli ai reni, gravidanza o allattamento ed è da evitare in caso di fenilchetonuria. Ovviamente per l’assunzione c’è bisogno sempre di un parere medico sia di base che può fare tutti gli accertamenti del caso, sia del medico nutrizionista per l’assunzione durante la dieta.

Spirulina Ultra: l’integratore alimentare per dimagrire

Scopriamo per il metabolismo a cosa serve la spirulina. Essa ha un azione dimagrante molto importante per l’organismo, oltre ai tantissimi benefici riesce ad aiutare chi vuol perdere peso senza troppe rinunce, ma con una corretta alimentazione e un po’ di attività fisica.

Le compresse devono essere prese prima dei pasti perché essa aumenta il senso di sazietà. Non è assolutamente un farmaco, è un integratore naturale al 100% e grazie ad altri ingredienti naturali la sua azione è triplicata. Infatti l’integratore contiene Gymnema e fosfato di calcio.

Ecco le funzioni di questo integratore:

Attiva il metabolismo : ciò induce il corpo a bruciare i grassi e ad aumentare la massa muscolare anche se in passati hai fatto diete drastiche che l’hanno rovinato

: ciò induce il corpo a bruciare i grassi e ad aumentare la massa muscolare anche se in passati hai fatto diete drastiche che l’hanno rovinato Potrai depurare il fegato e l’intestino : se hai mangiato cose nocive oppure hai fatto qualche cura di farmaci, potrai avere l’intestino pigro e il fegato affaticato, con un integratore potrai risolvere e quindi dimagrire più facilmente.

: se hai mangiato cose nocive oppure hai fatto qualche cura di farmaci, potrai avere l’intestino pigro e il fegato affaticato, con un integratore potrai risolvere e quindi dimagrire più facilmente. Eliminare la fame nervosa: la prima causa dell’aumento del peso è mangiare fuori pasto, con la spirulina potrai avere un maggior senso di sazietà e quindi non ti verrà fame oltre i pasti.