Indifferentemente dal contesto di appartenenza, la realtà tende a ricordarci a più riprese l’importanza del “darsi da fare”: anche se sognare non costa nulla e rappresenta un modo indispensabile per dare adito alla propria creatività, restare con i piedi per terra, anche a costo di sembrare eccessivamente freddi e calcolatori, risulta essenziale nella maggior parte dei casi. In questo ambito spiccano i profili realisti, personalità che di natura sono nati per fronteggiare le difficoltà ma anche le opportunità che la vita pone davanti, senza provare a “rifugiarsi nel mondo dei sogni”. Non necessariamente freddi. ecco quali sono i segni più realisti dello zodiaco.

Ecco i segni zodiacali più realisti in assoluto: c’è anche il tuo?

Toro

Sono abituati fin da piccoli a non accontentarsi delle “risposte pronte”, preferendo “toccare con mano” anche a corso di bruciarsi quando si tratta di apprendere un concetto. Essi preferiscono una scomoda verità al posto di una confortante bugia ed è proprio con questo atteggiamento che affrontano la vita.

Capricorno

Anche se svampiti e distratti all’occorrenza, sono piuttosto decisi e determinati a raggiungere l’obiettivo. Anche se amano sognare, allo stesso tempo comprendono che il mondo, con tutte le difficoltà del caso, è “duro” e bisogna adattarsi.

Vergine

Non fa pesare in modo troppo eccessivo la propria concretezza, ma è il simbolo dell’efficienza: Vergine impara molto presto come gira il mondo e il suo modus operandi dal punto di vista logico è inattaccabile. Solitamente riesce a far viaggiare la mente solo in precisi contesti, in genere quando è da solo/a.