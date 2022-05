Spontanei spesso fa “rima” con genuini: i profili che sono degni di questa nomenclatura non sono necessariamente impulsivi. Rispetto a quest’ultima definizione infatti essere spontanei è considerato come un pregio, un segno di naturalezza e di indubbio fascino perchè risulta nella maggior parte dei casi sintomo di “onestà”. Non tutti gli spontanei sono uguali, alla stessa manieraa: come prevedibile esistono numerosi fattori che rendono un profilo caratteriale più o meno evidente da questo punto di vista, ma come spesso capita lo zodiaco ci viene in “soccorso”: quali sono i segni più spontanei dello zodiaco?

I segni più spontanei dello zodiaco: sai quali sono?

Sagittario

Genuino, parzialmente impulsivo ma sempre se stesso. Sagittario rappresenta nella maniera più pura e semplice il concetto di genuinità e “purezza”, ed anche quando la spontaneità lo porta a fare errori riesce a non sembrare “ottuso”. Nella maggior parte dei casi viene apprezzata la volontà di migliorarsi.

Leone

Croce e delizia per i Leone che manifestano un atteggiamento spontaneo un po’ “strafottente” anche se effettivamente genuino al 100 %. Non sono abili nel programmare o gestire in maniera “chiusa” e privata le loro emozioni, al contrario preferiscono manifestarlo in maniera evidente e non provano neanche ad essere “strategici” anche in contesti che lo prevedono.

Gemelli

Spontanei nel senso di “spericolati” emotivamente parlando: rappresentano un segno complesso, di difficile definizione e a tratti incoerente: anche in età adulta hanno più di qualche difficoltà a gestire le proprie emozioni, riuscendo ad essere spontanei in maniera quasi “aggressiva” a tratti. Gemelli è così, o lo si ama o lo si odia per questo.