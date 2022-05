Oroscopo Paolo Fox domani, 4 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani mercoledì 4 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 4 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in opposizione. È probabile che il morale non sarà altissimo, potresti sentirti ancora annoiato o, peggio ancora, frustrato, perché non stai vedendo grossi cambiamenti nella tua vita. Sii paziente. Dalla prossime settimana arriverà la vera svolta. Fino ad allora, prova a concentrarti di più sull’amore e approfitta della complicità ritrovata di Venere.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani dovrai metterti nell’ottica che una via più misurata e razionale sarà da prediligere rispetto ai salti nel buio, alle mosse azzardate. Con stelle come queste sarebbe meglio accontentarsi di quello che hai ottenuto finora, piuttosto che mandare tutto all’aria, senza avere certezze in mano. Chi è in cerca di un impiego, invece, di un progetto su cui impegnarsi, dovrebbe cercare di tenere un atteggiamento positivo. Circondati di persone propositive, capaci di capirti e di incoraggiarti.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai un bel cielo a proteggerti, eppure potresti sentirti un po’ nervoso, agitato e perfino distratto. Il fatto è che hai tante cose per la testa, fremi dalla voglia di cambiare la tua vita e potresti ritrovarti con molta confusione in testa. Sii paziente e muoviti, passo dopo passo. In amore potrai contare sulla complicità di Venere. Chissà che non arrivi presto un nuovo amore, forse insolito, trasgressivo, come piace a te…

Oroscopo domani: Pesci

Domani la Luna ancora contraria ti renderà nervoso e piuttosto pungente con le persone vicine. Sii prudente! Ricordati che Giove e Marte sono ancora nel tuo segno. È il momento più opportuno per cercare di prendersi la propria rivincita personale, specie se in passato qualcuno ti ha fatto soffrire. Ora sei diventato molto più maturo e saggio, capace di stare alla larga da persone e situazioni negative. Novità amorose all’orizzonte.