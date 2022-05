Il bitcoin è la criptovaluta più conosciuta al mondo. Investire in questa o in altre monete virtuali ormai è all’ordine del giorno, sono in molti infatti a provarci.

L’andamento altalenante del Bitcoin, però da molte preoccupazioni agli investitori.

Il mercato finanziario delle criptovalute è molto giovane e in una fase che potrebbe essere definita embrionale. Il valore del mercato delle criptovalute oscilla intorno agli 800 miliardi di dollari, una cifra certamente alta ma non abbastanza.

Quando si investe bisogna fare molta attenzione, infatti bisogna cercare il momento giusto. Ad esempio il 2018, è stato un anno particolarmente negativo per chiunque abbia deciso di comprare criptovalute nei primi mesi, per poi rivenderle intorno a Dicembre. Mentre nel 2020 ci sono stati dei guadagni di oltre 30%.

Dopo la risalita ritornando ad oltre 45 mila dollari per BTC, il suo valore si è di nuovo ribassato.

Nell’ultimo anno, i Bitcoin hanno subito un calo di oltre il 33%, con quotazioni oscillanti in questo periodo. Nell’ultimo mese, per esempio, si è osservata un iniziale aumento di oltre il 5%, seguito da un ribasso di quasi il 10%.

Se hai acquistato Bitcoin sei ricco: ecco quanto vale. “Pazzesco”

Ad oggi possiamo dire che un Bitcoin vale un po’ meno di 40.000,00 euro, ma bisogna sempre stare in allerta non si sa mai quando il valore si può alzare o abbassare.

Vanno considerati sempre i fattori esterni che stabiliscono il valore di questa moneta. Di notevole importanza è la guerra della Russia contro l’Ucraina. Anche la totale “legalizzazione” da parte della Russia, per fronteggiare le sanzioni occidentali, è un segno positivo che fa sperare ai trader una risalita.

El Salvador è stato il primo a legalizzare il Bitcoin nel 2021. La notizia della legalizzazione di questa moneta virtuale risale a giugno 2021, ma era già stata fatta menzione della cosa dal presidente Nayib Bukele, alla conferenza Bitcoin tenutasi a Miami.