Anche se il concetto di “uomo da sposare” è considerabile da più parti un po’ anacronistico, è indubbio che indifferentemente dal contesto, alcune personalità maschili presentino peculiarità così diversificate da non essere tutti effettivamente affidabili e “maturi” per una relazione a lungo termine, magari per la vita. L’uomo da sposare ha connotazioni generali elevate in fatto di affidabilità e fedeltà. Lo zodiaco è in grado di “indicarci la via”anche in questo contesto così particolare e apparentemente “generico”? Ecco la risposta, ed ecco i gli uomini notoriamente più considerabili “da sposare” in assoluto.

Gli uomini “migliori da sposare” dello zodiaco. Quali sono?

Scorpione

Può sembrare quasi strano trovarlo in lista, eppure superato uno e “gestito” un carattere così puntiglioso come Scorpione, quest’uomo ripaga con una fedeltà ed un’affidabilità, caratteristiche che unite ad una profonda bontà d’animo, lo rendono assolutamente da sposare. Meglio tuttavia trascorrere un po’ di tempo per abituarsi ad un carattere un po’ “spigoloso”.

Gemelli

Una personalità differente dalle altre ma che quando è realmente innamorata è fortemente in grado di cambiare e rendere felici il partner di turno con gesti molto importanti e significativi. L’uomo Gemelli prova grande soddisfazione nell’aiutare gli altri e semplificare la vita del già citato partner.

Bilancia

Chiunque insegua un profilo “serio”, non può che prendere in considerazione l’uomo Bilancia che è “maturo” fin da quando è molto giovane. Sempre in controllo e anche se a tratti un po’ noiosi perchè decisamente prevedibili, con loro “si cade sempre in piedi” in quanto riescono a far sembrare di poco conto le difficoltà più significative.