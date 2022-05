Non tutti amano accontentarsi delle “briciole” o comunque delle cose più semplici che la vita mette a disposizione: con un po’ di insoddisfazione diffusa, alcune personalità paventano un certo disinteresse nell’accontentarsi, sia per quanto riguarda l’aspetto emotivo, economico e sentimentale. In questo articolo prenderemo in esame dei segni zodiacali relativi al mondo maschile che sono i più esigenti in assoluto: chi li conosce raramente riesce a comprendere cosa riesce a soddisfarli appieno. Ma perchè sono così, e sopratutto, quali sono gli uomini più esigenti dello zodiaco?

Gli uomini più esigenti dello zodiaco, quali sono?

Acquario

Tutt’altro che autoritario, ne particolarmente “forte”. l’uomo Acquario tuttavia sa bene cosa vuole dalla vita, sopratutto per quanto riguarda l’aspetto sentimentale: ha sempre un’idea molto precisa in merito al partner ideale e non scende a patti con nessuno, da questo punto di vista. Se sul lavoro è più adattivo, in amore è difficile anche da conquistare in quanto ha un carattere non difficile ma complesso da cambiare.

Vergine

E’ l’orgoglio che rende Vergine realmente un “brutto cliente” quando si tratta di accontentarlo. Anche nelle piccole cose, è raro comprendere un’atteggiamento soddisfatto, anzi talvolta sembra provare piacere nel complicare la vita altrui. Solo pochissimi riescono a mantenere l’uomo Vergine “a bada” da questo punto di vista.

Scorpione

Fin dalla giovane età stabilisce standard qualitativi della vita molto elevati anche perchè ha la tendenza ad annoiarsi e provare insoddisfazione. Ciò capita anche in amore, anche se si tratta di una persona molto fedele e “tradizionale”, ha bisogno costantemente di nuove piccole esperienze per non annoiarsi.