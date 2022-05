Signori si nasce, e io lo nacqui, modestamente, recitava il grande Totò in Signori si Nasce, ed in generale il concetto di nobili oramai non è più legato al lignaggio quanto piuttosto ad un comportamento altruista, che favorisce azioni misericordiose e che non riguardano strettamente il proprio contesto. Secondo molti la nobiltà d’animo è la capacità di provare sensibiltà profonda ed agire di conseguenza anche e sopratutto in ambiti sociali avversi. E si tratta di un tratto che non si può “imparare”. Ecco quali sono i segni zodiacali più nobili dell’intero gruppo zodiacale corredato dai 12 segni canonici.

I segni più nobili dello zodiaco, li conosci? Ecco i primi 3

Pesci

Sensibile ma non solo, in quanto i rappresentanti di questo profilo hanno un grande cuore e in maniera assolutamente istintiva e naturale, “sentono” cose dal punto di vista emotivo che la maggior parte delle persone non riescono a non provare sensibilità spiccate sopratutto quando si tratta di problematiche sociali. Ecco perchè sono soliti fare beneficienza e prodigarsi per “migliorare le cose”.

Leone

Genuini e “puri d’animo”, spesso anche ingenui, i Leone non comprendono a larghi tratti perchè tantissime cose “non funzionino” nel mondo moderno e pur essendo estremamente volenteroso spesso non sa come porvi rimedio. Tuttavia è il primo ad ascoltare ed a mettersi a disposizione quando serve, senza volere nulla in cambio.

Acquario

Non indietreggiano anche a seguito di numerosi problemi paventati, gli Acquario sono noti per essere tenaci ma non per questo “irrigiditi” e “incattiviti” dalla vita. Restano coerenti e dal forte spirito nobile per tutta la vita.