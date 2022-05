Alcune personalità, come impariamo fin dalla giovinezza, sono maggiormente tendenti a sviluppare polemiche e discussioni anche dal nulla, in alcuni casi per effettivamente portare avanti un ragionamento o un messaggio, ma in altri l’intento sembra essere più fine a se stesso che altro. Con l’avvento del web, che sostanzialmente ha dato voce a tutti, questo tratto peculiare sembra ancora più riscontrabile anche se va considerato il fattore “voler essere polemici”. Quelli “effettivi” sono comunque molti, e come spesso accade, lo zodiaco può aiutarci ad individuarli. Dopo aver trattato le donne, è il momento di occuparsi del genere maschile. Quali sono gli uomini più polemici dello zodiaco?

Gli uomini maggiormente polemici dello zodiaco, eccoli!

Vergine

Apparentemente lontani dai “grandi quesiti”, l’uomo Vergine è molto sicuro e puntiglioso, e quando chiamato in causa anche “di striscio” non lesina considerazioni anche piuttosto piccate, anche se mai maleducate, verso praticamente tutti. Tuttavia non si espone se non conosce bene il contesto e ciò le fa stare “un passo avanti” rispetto a tanti altri.

Toro

Maggiormente polemici sopratutto a causa di una tendenza “fumantina” e permalosa: ll’uomo Toro sa bene cosa vuole e sopratutto cosa da loro più fastidio: tra queste ultime cose, le critiche gratuite la rendono polemico e caustico a più riprese. Non bisogna mai aspettarsi che Toro propenda per un atteggiamento passivo.

Scorpione

E’ in grado di “tenere testa” a tutti, in pratica, anche se a corto di argomenti riesce comunque a fare di necessità virtù e manifestare in modo molto piccato solo per il puro gusto di farlo. A loro piace proprio creare polemiche anche inutili su tutto.