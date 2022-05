Essere considerati prevedibili non è un difetto, ne tantomeno una scelta, ma uno degli innumerevoli tratti caratteriali che ci contraddistinguono e sono frutto sia della nostra formazione nativa, opportunamente influenzata dall’esperienza accumulata. Con questi profili in particolare, poche sorprese: sono trasparenti e in molti casi non provano neanche ad essere criptici e misteriosi mentre in altri c’è almeno il tentativo di apparire più sfuggenti e complessi. Non si tratta comunque di profili “facili” da gestire ma una volta compresi è facile prevedere le loro intenzioni. Ecco i segni più prevedibili dello zodiaco.

I segni prevedibili dello zodiaco, quali sono? Scoprilo

Leone

Profilo caratteriale contraddistinto da un cuore d’oro anche se questo lo porta talvolta ad essere manipolabile con discreta facilità, perchè è molto facile prendere atto delle sue intenzioni e reazioni. Insomma non è un “boccalone” ma è abbastanza facile fargli credere ciò che vuol credere. Attenzione però a quando se ne accorgono! Le reazioni sono piuttosto sconnesse.

Pesci

Difficile comprendere cosa “passi per la testa” del Pesci “medio”: è un carattere complesso e stratificato che per una questione relativa alla propria sensibilità, non lascia trasparire ogni lato del proprio carattere a tutti. Apparentemente indecifrabili ma dal modus operandi che agisce in maniera ciclica e prevedibile, quasi senza accorgersene si lascia influenzare con molta, troppa facilità.

Ariete

Fortemente emotivi, duri e testardi, tendono ad “scapocciare” con molta frequenza e ciò li rende piuttosto facili da comprendere, meno da gestire. La forza dell’Ariete non è nella fine strategia ma nella perseveranza che ha pochi pari nel mondo dello zodiaco.