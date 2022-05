Oramai essere considerati non “omologati” totalmente al modo di fare comune non è più sintomo di stravaganza assoluta, almeno nella maggior parte dei casi. Quasi sempre infatti la società, almeno in parte, accetta con più facilità rispetto al passato chi manifesta tratti caratteriali e comportamenti non “tradizionali”, se non addirittura stravaganti. Essere chiamati “strani” non è certamente piacevole ma per molti è segno di personalità, di essere “diversi” e in un certo senso, unici. Nello zodiaco alcuni segni in particolare manifestano questa caratteristica con frequenza, quali sono?

I segni zodiacali più stravaganti sono questi 3. Indovina quali!

Sagittario

Stravaganti ma non nel senso “classico” del termine: il loro esserlo è riassumibile in un mix tra imprevedibilità e impulsività, che emerge in vari modi sia quando sono particolarmente felici oppure quando al contrario si trovano in maggior difficoltà. Possono cambiare umore con una facilità non disarmante ma praticamente impossibile da prevedere.

Acquario

Gli stravaganti “evidenti” in quanto in modo molto naturale, riescono ad indossare (ad esempio) un abbigliamento che risulterebbe inadeguato o realmente “strano” per la maggior parte delle persone. Acquario invece, con un po’ di sfrontatezza che da sempre contraddistingue i nati sotto questo segno, fanno apparire quasi ogni cosa molto naturale, e assolutamente normale. Ecco perchè riescono naturalmente a fare tendenza.

Gemelli

Altri profili fortemente imprevedibili, i Gemelli non amano fare le “bastian contrario” eppure sono decisamente poco avvezze al vivere come tutti. Interpretano la vita in modo molto “libero”, anche da adulte, e sono completamente senza pregiudizi. Questo fattore le rendono notoriamente delle ottime amiche anche se a volte mantengono posizioni molto radicali.