I fattori che determinano l’apparire “misteriosi” sono moltissimi ma quasi tutti profondamente naturali ed istintivi. In sostanza è difficile “far finta” di essere misteriosi perchè nella maggior parte dei casi questa “artificiosità” scaturisce proprio l’effetto contrario. Anche il mondo femminile è decisamente pieno di donne che sono dotate di un alone di mistero che se da una parte le fa apparire più affascinanti, dall’altra questo tratto può renderle ancora più enigmatiche nel senso “negativo” del termine. In sostanza, quali sono le donne più misteriose dello zodiaco? Ecco la risposta!

Le donne più misteriose dello zodiaco sono queste. Le conosci?

Toro

Sul “podio” delle misteriose, le donne Toro a causa sopratautto quando non si conoscono bene. Riescono nell’impresa piuttosto particolare di essere fondamentalmente prevedibili ma anche misteriose grazie ad il loro modo di esprimersi, sempre accennato, tra le righe, e mai chiaro e tondo. Se ciò provoca interesse può anche “spaesare” a più riprese.

Pesci

Sono considerate “strane” (nel senso indubbiamente buono” del termine) e misteriose essendo effettivamente dotate di grande sensibilità e capacità empatica. Idealiste e mai realmente prevedibili come potrebbero sembrare, hanno un fascino che tuttavia deve essere compreso e “decifrato” almeno in parte altrimenti si rischia di urtare la loro sensibilità.

Scorpione

Come detto in apertura, è considerabile misteriosa una donna che lo è in modo naturale ed in tal senso, le Scorpione lo sono in maniera assoluta: non amano le “maschere” e in molti casi viaggiano con la mente “a briglia sciolta” e questo le rende anche decisamente poco prevedibili.