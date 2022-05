La pazienza è, com’è noto, la capacità di gestire situazioni, anche quelle che nella maggior parte dei casi provocano nervosismo e perdità di lucidità. Sono in molti in tal senso a “preferire” le donne, in molti casi più pazienti e mature rispetto alle controparti maschili anche se si fa presto a dire pazienti in senso generico: tantissime infatti lo sono solo in apparenza, mentre quelle più paragonabili a Giobbe sono principalmente le seguenti, raggruppati in rispettivi segni zodiacali. Quali sono le donne più pazienti dello zodiaco?

Le donne più pazienti dello zodiaco le conosci? Eccole!

Sagittario

Apparentemente possono dare l’idea di perdere le staffe con un nonnulla ma è solo per l’appunto, apparenza: in realtà le Sagittario riescono a mantenere stabile il proprio umore anche in concomitanza di eventi e situazioni molto stressanti, senza per questo farsi coinvolgere eccessivamente. Sono praticamente delle maestre in questo e ciò le porta in una condizione di vantaggio generale.

Ariete

Impulsive ma anche molto mature nei comportamenti, sopratutto in relazione alla loro età. La Ariete è un profilo estremamente paziente ma si tratta di una dote prevalentemente “non nativa” del segno ma che viene appresa molto presto. Ecco perchè è una donna che sta stare in quasi ogni contesto.

Pesci

Calme, tranquille ma non per questo insensibili, anzi. Sono delle ottimiste nate e ciò le favorisce nettamente quando c’è da mantenere il controllo dei propri nervi. Ecco perchè sono anche delle eccellenti diplomatiche, adatte al ruolo di “arbitri”. Poche cose riescono effettivamente a farle arrabbiare con costanza ma è difficile assistere a scenate.