Le sterline d’oro si dividono in sterlina d’oro numismatica, cioè quella da collezione, che sono quelle rare, coniate in anni particolari e non se ne trovano molte. Poi troviamo la sterlina d’oro da investimento, cioè quella coniata dopo il 1800 e deve avere una certa quantità di oro.

Inoltre queste monete sono divise in antiche e nuove. Quelle che sono state emesse prima del 1957 vengono definite antiche e in genere valgono meno di quelle di nuovo conio, prodotte dopo quell’anno.

Questa sterlina con Elisabetta II vale una fortuna: ecco quale

La sterlina d’oro del 1962 ritrae il profilo della Regina Elisabetta II con i capelli raccolti e la scritta REGINA FID DEF ELIZABETH II DEI GRA mentre dall’altro lato è raffigurato San Giorgio che Uccide il Drago con la data 1958.

Di solito la regina è sempre raffigurata con i capelli raccolti e senza corona. Con questo tipo di raffigurazione la sterlina è stata denominata Sterlina d’Oro Elisabetta II Fiocco.

Sono state prodotte di questa Sterlina d’Oro 1962, 3 milioni di monete. Questo però non incide sul prezzo, non è appunto una moneta numismatica perchè ci sono tante copie e non è definita rara. Il prezzo della sterlina quindi dipende dalla quantità di oro che si trova all’interno della moneta, e non dalla sua antichità. La quotazione dell’oro viene stabilita due volte al giorno dal London Bullion Market.

Non viene considerata neanche la sua conservazione ma ovviamente non deve essere particolarmente rovinata, non deve avere segni di usura o colpi da cadute.

Questa moneta vale circa 542,40 €, ovviamente il prezzo varia anche alle condizioni della moneta. Inoltre, si può trovare a prezzi diversi in base a dove si acquista o dove si vuole vendere.

In fine possiamo dire che se siamo in possesso di questa moneta d’oro, venderla ci farà guadagnare un bel po’ di soldi.