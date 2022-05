La sterlina è la valuta più antica tutt’ora in circolazione.

Il nome “sterlina” deriva dall’espressione pound of sterling silver, che indica una quantità pari a una libbra di argento particolarmente puro. È sempre stata la moneta ufficiale del Regno Unito.

L’euro invece è la valuta ufficiale dei paesi della zona euro e quella unica attualmente adottata da 19 dei 27 Stati membri dell’Unione aderenti all’Unione economica e monetaria dell’Unione.

Il tasso di cambio euro-sterlina è uno dei più importanti a livello globale.

Questo valore è influenzato sia dalle situazioni dell’economia nazionale e dei paesi che la utilizzano ma anche dalla politica estera.



Cambio euro-sterlina è conveniente? La risposta dell’esperto



Il cambio di un euro-sterlina ad oggi è pari a 1,17 cent di euro. Ciò vuol dire che cambiando una sterlina riceveremo in cambio 1,17 euro. Possiamo quindi affermare che il cambio è sfavorevole. Se ci soffermiamo sull’andamento della coppia in questo momento, possiamo semplicemente dire che l’euro ha un valore inferiore a quello della sterlina e facendo il cambio andremo a guadagnare su ogni sterlina circa 17 centesimi di euro. La sterlina vale invece 0,85 centesimi. Quindi con 0,85 sterline possiamo avere un euro mentre per avere una sterlina abbiamo bisogno di 1,17 euro.



Il cambio è sfavorevole verso l’euro, perché con meno di 1 sterlina si ottiene più di 1 euro, mentre con più di 1 euro si può acquistare 1 sterlina.

Se andassimo dunque a fare oggi un confronto sul cambio sterlina-euro ed euro-sterlina potremmo ottenere due diverse tipologie di cambio.

Questi valori però cambiano costantemente quindi prima di decidere di cambiare dei soldi è meglio informarsi per avere il profitto migliore che si possa ottenere. Bisogna quindi attendere il momento giusto per farlo, anche se di solito varia di pochi centesimi, su una grande somma, potrebbe fare la differenza.

La valuta della moneta può cambiare anche in base a dove ci si trova, infatti sicuramente sarà diverso e se si decide di cambiarli in Italia o direttamente nel Regno Unito.