Dopo aver trattato il “complesso” mondo femminile, trovando i profili più seducenti, è il momento di occuparsi del contesto maschile, che può effettivamente riservare qualche sorpresa in fatto di diversità. Pur non raggiungendo la complessità del contesto femminile infatti sono molti i profili caratteriali legati al mondo maschile che sono dei seduttori nati ma non esclusivamente nel senso più “puro”: chi è seducente davvero lo è in modo sottile, spontaneo e raramente “eccessivo”. Ecco quali sono gli uomini più seducenti dello zodiaco.

Gli uomini più seducenti sono loro: lo sapevi?

Gemelli

Sulle prime l’uomo Gemelli appare quasi “strambo” o “bizzarro” perchè sembra avere costantemente pensieri per la testa. Ciò è sicuramente vero ma rappresenta anche “l’arma seduttiva” per eccellenza per i nati sotto questo segno. E’ la capacità di adattamento ai contesti più vari, una vera e propria a”polivalenza” a renderli affascinanti e quindi sempre in “controllo” di ogni situazione..

Acquario

Decisamente espansivo e seducente, l’uomo Acquario riesce a far sentire a proprio agio il partner o la persona che termina nel proprio “mirino”. Non solo, riesce anche a mettere a proprio agio praticamente chiunque e questo può essere un problema quando risulta già legato a qualcuno, sentimentalmente parlando. Anche un gesto innocente, se “passa” per l’Acquario diventa qualcosa al limite dell’erotico.

Leone

Cuore d’oro, forte ma anche determinato, Leone ha quel qualcosa che attrae, legato ad un modo di fare sempre leggermente “indisponente” e sopra le righe tuttavia senza mai esagerare. E proprio questa spensieratezza che si tramuta in vero e propria capacità di seduzione a rendere l’uomo Leone popolare.